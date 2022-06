Ex-diretor da Defesa aceita multa de 15.300 euros e pede para pagar a prestações

De acordo com o processo consultado pela Lusa na sede do TdC, em Lisboa, Alberto Coelho acabou por não contestar o que tinha sido pedido pelo Ministério Público (MP) junto desta instância, na qual lhe foram imputadas seis infrações financeiras e a responsabilidade pela derrapagem nos custos.

O ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, aceitou pagar voluntariamente a multa de 15.300 euros na ação instaurada no Tribunal de Contas (TdC) sobre a derrapagem na requalificação do Hospital Militar de Belém.

Num anterior despacho, é igualmente referido que o demandado na ação devia ser informado que "o regime legal sobre o pagamento voluntário dos montantes peticionados a título de multa estabelece que esse pagamento extingue a responsabilidade financeira sancionatória".

Segundo os autos, Alberto Coelho já procedeu inclusivamente à liquidação da primeira prestação no passado dia 20 de maio, pagando os primeiros 3.825 euros. A segunda prestação da multa tem como prazo limite de pagamento o dia 23 de agosto e a terceira vence três meses depois (23 de novembro), com o montante de 15.300 euros decorrente das infrações a ficar totalmente liquidado com a quarta prestação até 23 de fevereiro de 2023.

O Ministério da Defesa Nacional tinha já enviado em agosto de 2021 ao MP a auditoria da IGDN sobre a derrapagem do valor para a requalificação do antigo Hospital Militar de Belém, com a auditoria a ter sido solicitada pela tutela ainda em 2020.

Alberto Coelho exerceu as funções de diretor na DGRDN entre 2 de janeiro de 2015 e 23 de fevereiro de 2021.

Em resposta a perguntas da Lusa, no passado dia 28 de abril, o ministério da Defesa Nacional referiu que o presidente da ETI -- Empordef Tecnologias de Informação, Alberto Coelho, eleito em Assembleia Geral realizada em 8 de junho de 2021, terminou o mandato "em 31 de dezembro de 2021, mantendo-se os membros em funções, como é prática corrente, até que seja marcada Assembleia Geral eletiva".

De acordo com o Ministério da Defesa, "o próprio informou o acionista da ETI que atingiu este ano a idade de reforma e que pretende solicitar a aposentação, nos termos da lei".