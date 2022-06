António Costa. "Celebramos Portugal e continuamos a trabalhar por um país melhor"

O primeiro-ministro assinalou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades com uma mensagem em que salienta que hoje se comemora a língua, a cultura e História, com o objetivo de trabalhar "por um país melhor".

"No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, saúdo todos os portugueses que, pelo mundo, comemoram a nossa língua, a nossa cultura, a nossa história e tudo o que constrói a identidade de um povo. Celebramos Portugal e continuamos a trabalhar por um país melhor", escreveu António Costa na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro cancelou por motivos de saúde a sua participação nas comemorações do 10 de Junho em Braga e em Londres, entre hoje e sábado.

Após participar nas comemorações institucionais do 10 de Junho em Braga, António Costa deveria chegar a Londres hoje, a meio da tarde, e logo a seguir, juntamente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iria discursar perante representantes das comunidades portuguesas no Reino Unido.

No sábado, também com Marcelo Rebelo de Sousa, visitaria instituições de educação e de saúde em Londres, começando pela Escola Anglo Portuguesa.

Fonte oficial do executivo adiantou à agência Lusa que, nas comemorações relativas a Londres o Governo estará representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.