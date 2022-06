Portugal não avança com vacinação em massa, a menos que surja nova variante da Covid-19

“Nos dias seguintes às festas as pessoas devem estar atentas as duas coisas: se souberem que estiveram um contacto com alguém doente e se lhes aparecerem sintomas, para não continuarem a propagar a doença, devem isolar-se rapidamente e devem fazer um autoteste . E se esse teste der positivo telefonarão para a ligar para a Linha Saúde 24 e farão um teste rápido antigénios e assim, pelo menos minimizam a eventual transmissão a outras pessoas”, diz Graça Freitas.

Com as festas dos Santos Populares à porta, a responsável alerta para o facto de estarem reunidas “boas condições para a propagação de um vírus, que tem uma variante com grande capacidade de se transmitir”.

“ Se não aparecer nenhuma variante vamos manter a vacinação. Estamos a acabar a vacinação nos lares e atingimos os 40% dos idosos - com mais de 80 anos - e estamos com boas expetativas”, avança Graça Freitas à Renascença , realçando que a atual linhagem da ómicron já mostrou que escapa à vacina, por isso, a estratégia é proteger os mais vulneráveis.

De acordo com o último balanço do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a média de infeções diminuiu ligeiramente para os 25.042 casos diários em Portugal e o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que provoca a covid-19 está agora abaixo do limiar de 1.

A taxa de incidência acumulada a 14 dias é de 3.294,5 a nível nacional e de 3.279,5 no continente, refere ainda o relatório do instituto.



Na quarta-feira, foi avançado que o plano de vacinação outono/inverno para 2022/23 contra a Covid-19 e gripe arranca a 5 de setembro. As vacinas vão ser administradas em conjunto e já estarão adaptadas à variante ómicron.



Receberão vacina no arranque da campanha os maiores de 65 anos, pessoas com mais de 18 anos com doenças graves, profissionais de saúde e utentes de lares e cuidados continuados.