Marco "Orelhas" em prisão preventiva no caso da morte de adepto

Marco "Orelhas", o número dois da claque SuperDragões, fica prisão preventiva no caso da morte de adepto na festa do título do FC Porto.

O cunhado de Marco "Orelhas" também vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Outro suspeito vai começar a cumprir uma pena de dois anos a que tinha sido condenado noutro processo.

Seis arguidos no caso da morte de Igor Silva ficam em liberdade, sem poderem sair para o estrangeiro, contactar outros suspeitos e testemunhas.

