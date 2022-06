Dois terços das maternidades da Região de Lisboa não vão receber grávidas nos dias 11 e 13 de junho

Os dias 11 e 13 de junho poderão ser dias difíceis para realizar um parto na Região de Lisboa, afirma Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

O secretário-geral da estrutura sindical, Jorge Roque da Cunha, explica que a situação se deve à falta de clínicos para o atendimento das grávidas: “Entre 11 e 13 de junho, praticamente todas as maternidades estarão em contingência e algumas delas a não receber nomeadamente Almada, Setúbal e o Barreiro. Na prática, cerca de um terço das maternidades não recebem grávidas."

Roque da Cunha diz que a falta de clínicos é um problema estrutural do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e lamenta a falta de resposta por parte do Ministério da Saúde.

“Isto não tem a ver com os feriados, isto é uma situação estrutural, enquanto persistir a ideia do Ministério da Saúde em não alterar os salários dos médicos, enquanto o Ministério da Saúde não investir no SNS, enquanto a Sra. Ministra da Saúde persistir em dizer que não há problemas, a situação vai se agravar em vez de melhorar”, explica.