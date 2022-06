Dispositivo de combate a incêndios reforçado no fim-de-semana devido ao calor

A Proteção Civil reforça o dispositivo de combate a incêndios ao longo do fim-de-semana.

O risco de incêndio agrava-se significativamente no sábado e domingo perante as previsões de temperaturas elevadas, vento forte e ocorrência de trovoadas.

O comandante Miguel Cruz confirma a subida do nível de alerta.

“O dispositivo especial de combate a incêndios florestais vai ser incrementado para o nível amarelo. Para além das determinações operacionais de reforço de âmbito distrital será também feito um reforço de âmbito nacional com três grupos de reforço de combate a incêndios florestais dos corpos de bombeiros, para além de um empenhamento dos meios permanentes da força especial de proteção civil e da unidade de intervenção da Guarda Nacional Republicana e das companhias de ataque ampliado posicionadas no terreno”, disse.

O comandante Miguel Cruz, da Proteção Civil, explica que o risco de incêndio é maior, nos próximos dias, nos distritos do interior do país.

“Estarão essencialmente no interior norte e centro e a região sul, com incidência nos distritos de Beja e Faro. Será nessas zonas que as temperaturas sobem com maior incidência e onde há maior perigo de incêndio”, acrescenta.

Na origem do calor está, segundo a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), “uma massa de ar que tem predomínio continental” e “origem no interior da Península Ibérica ou mesmo no Norte de África”.

O termómetro vai subir e poderá atingir os 40 graus em algumas regiões. São valores “acima da média”, diz Maria João Frada, avançando que, “muito provavelmente, o IPMA poderá lançar avisos de tempo quente”.

As regiões mais afetadas pelo calor deverão ser “a Beira Baixa, o interior do Alentejo e eventualmente os distritos mais interiores da região Norte”, indica a meteorologista.