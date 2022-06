Câmara de Lisboa vai avançar na reabilitação do bairro Padre Cruz com construção de 70 casas

As obras de reabilitação urbana do bairro Padre Cruz, em Lisboa, arrancam na terça-feira, com a colocação da primeira pedra de construção de 70 casas camarárias, num investimento de 6,2 milhões de euros, anunciou hoje a câmara municipal.

Além da construção de 70 fogos no bairro Padre Cruz, a Câmara de Lisboa pretende reabilitar "146 fogos dispersos geridos pela Gebalis, com previsão de conclusão de obra em 2023".

O arranque da intervenção no bairro Padre Cruz, na freguesia lisboeta de Carnide, será assinalado, na terça-feira, pelas 16:00, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, acompanhado do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, e da vereadora da Habitação, Filipa Roseta, para a "colocação da primeira pedra de construção de 70 fogos para realojamento e quatro espaços comerciais" neste que é um dos maiores bairros sociais da Península Ibérica.

A empreitada de edificação de 70 fogos municipais insere-se no programa de reabilitação urbana da zona de alvenarias do Bairro Padre Cruz, com um valor de adjudicação de 6,2 milhões de euros, investimento que foi aprovado no anterior executivo camarário, sob a presidência de Fernando Medina (PS).

O atual executivo municipal, sob a liderança de Carlos Moedas (PSD), vai dar continuidade ao projeto, revelando que a obra tem "um prazo de execução estimado em cerca de dois anos e meio" e que "os fogos que entrarão em construção irão acolher 70 das 260 famílias que estão por realojar no bairro".

"A construção de mais 70 fogos de habitação municipal ganha relevo devido ao elevado estado de degradação da zona de alvenaria - existência de diversos fogos devolutos ou em mau estado de conservação - que torna urgente dar continuidade ao plano de intervenção na zona mais antiga do bairro", indica a Câmara de Lisboa, na nota enviada hoje a antecipar a cerimónia de terça-feira.

A autarquia reforça que a melhoria das condições de habitabilidade terá "impacto positivo" na qualidade de vida das pessoas residentes no bairro Padre Cruz, indo ao encontro das suas necessidades e expectativas.

Além da colocação da primeira pedra, a cerimónia inclui a assinatura dos contratos de adjudicação, um para a construção das 70 casas municipais e cinco para a reabilitação dos 146 fogos dispersos geridos pela Gebalis.