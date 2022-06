Vinte e seis escolas de Lisboa vão para obras, só falta saber quando

A Câmara de Lisboa já acertou com o Ministério da Educação quais são as escolas da capital consideradas prioritárias para obras de requalificação.



“Nós já tivemos oportunidade de identificar quais é que são as escolas prioritárias para intervenção e há 26 escolas consideradas prioritárias”, diz à Renascença o vereador da Educação, Diogo Moura.

Estabelecidas as prioridades, falta “a questão do financiamento que está previsto na lei que é uma obrigação do Ministério Educação”, acrescenta Diogo Moura, esclarecendo que, por isso, não está definido um calendário para estas intervenções.

O vereador explicou ainda que “esta lista foi feita com base num estudo encomendado ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre o estado de conservação dos edifícios e sobre a vulnerabilidade sísmica”, tendo ido “ao encontro do levantamento que já tínhamos feito” e das “necessidades que os diretores têm vindo a apontar”.

Entre as escolas agora consideradas prioritárias estão a Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, duas escolas do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia e duas do Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra – Lumiar, entre outras.

Lista das escolas consideradas prioritárias