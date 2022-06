Vacinação contra Covid-19 e gripe arranca a 5 de setembro.

O plano de vacinação outono/inverno para 2022/23 contra a covid-19 e gripe arranca a 5 de setembro.

O anúncio foi feito esta quarta-feira numa conferência de imprensa que juntou a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

As vacinas vão ser administradas em conjunto e já estarão adaptadas à variante ómicron.

Receberão vacina no arranque da campanha os maiores de 65 anos, pessoas com mais de 18 anos com doenças graves, profissionais de saúde e utentes de lares e cuidados continuados.

De acordo com Marta Temido, o plano prevê um investimento de 15 milhões de euros em vacinas contra a gripe e 6,9 milhões de vacinas disponíveis para a vacinação contra a covid-19.