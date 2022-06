Três jornais de São Miguel deixam de ser impressos devido a rotura de papel

Os jornais Diário dos Açores, Correio dos Açores e Atlântico Expresso deixam, a partir de quinta-feira, de ser impressos devido à "rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional", foi hoje anunciado.

Num comunicado publicado nos jornais, e intitulado "uma notícia que não gostaríamos de dar", a Gráfica Açoreana informa os assinantes e clientes que, a partir de quinta-feira, aquelas publicações "vão ser distribuídas em formato PDF".

"Desde fevereiro que as empresas gráficas estão confrontadas com a rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional [...] conseguimos até ao momento garantir papel com um custo três vezes superior ao papel próprio para impressão de jornais. Apesar do enorme encargo [...] foi possível até agora manter a publicação regular [...]. Porém, o último lote de papel serviu para imprimir os jornais que hoje publicamos", indica a Gráfica Açoreana.

A gráfica diz ainda que continua "a desenvolver vários contactos, alguns dos quais com o apoio de empresas congéneres nacionais, para assegurar, num futuro próximo, papel para imprimir os jornais" e "cumprir com os trabalhos gráficos" em carteira, "aguardam a disponibilidade de papel".