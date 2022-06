Relatório aponta "importantes assimetrias" regionais na rede de cuidados continuados

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) incluía cerca de 10 mil camas de internamento em 2021, mais 395 do que em 2020, mas com “importantes assimetrias de oferta” entre as várias regiões do país.

“Persistem ainda importantes assimetrias na oferta da RNCCI em Portugal, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a apresentar o maior grau de falta de resposta”, refere o relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre a evolução do desempenho do SNS em 2021 divulgado esta quarta-feira.

De acordo com o documento, em 2021, para uma média nacional de 684 lugares da RNCCI por 100 mil habitantes com 65 ou mais anos, a região de Lisboa e Vale do Tejo tinha apenas 551 lugares.

A região com maior cobertura populacional era o Algarve, com 1.275 lugares por 100 mil habitantes com 65 ou mais anos, seguindo-se o Alentejo (1.102), o Centro (823) e o Norte (611), avança o organismo presidido por Nazaré da Costa Cabral.

O relatório refere que, no final de 2021, existiam 15.778 lugares nesta rede, com 64,2% destes lugares a corresponderem a camas de internamento.