Paula Rego em 12 frases. Dos "medos" ao retrato de Jorge Sampaio

"Pintar ajuda a descobrir as coisas. Não é uma carreira, é uma inspiração." - 15 de novembro de 2015, ao "The Guardian".

"Para os desenhos da imaginação é preciso ter um assunto muito, muito forte para que consiga sair. Não é uma coisa que aconteça todos os dias. Tem que ser realmente com muita intenção e muita força. Quando a gente está a desenhar do modelo, há sempre a linha, o desenho segue porque se está a olhar. Mas quando a gente está a olhar para dentro, vê cá os bonecos e põe no papel dessa maneira, é muito mais difícil,"

"As histórias existem dentro de nós. Nós, os portugueses, estamos cheios de histórias. Eu detesto a arte, é uma fantochada. Eu não sei pintar a óleo. Só quando era mais nova. Eu não pinto a óleo, alguns são a acrílico, ultimamente são todos feitos a pastel, porque o pastel é mais parecido com o desenho." - à

"Eu fazia um barulho enquanto desenhava, um gemido, que eu não reparava. A minha mãe sabia que eu estava contente a desenhar quando passava no meu quarto e me ouvia." - 20 de fevereiro de 2018, ao "The Guardian".

"Fiz o meu primeiro desenho com nove anos, quando pintei a minha avó. Ela estava a coser e não sabia que eu a estava a pintar" - 20 de fevereiro de 2018, ao "The Guardian".

7 - Pintava para agradar à mãe

"Não tenho bem a certeza de quando decidi ser artista. Eu desenhava para agradar a minha mãe, que estava a fazer um curso, por correspondência, no Reino Unido." - 15 de novembro de 2015, ao "The Guardian".

8 - Os medos

"A minha mãe costumava dizer que eu tinha medo de tudo, até das moscas. Tudo me assustava. Os meus pais compraram-me um cachorro para me fazer companhia, mas tinha tanto medo que não queria tocar-lhe. Ele acabou por atirar-se da janela e suicidar-se. Eu durmo com a luz acesa porque tenho medo do escuro, não gosto de aranhas, detesto estar sozinha e ainda tenho dias preenchidos de terror. Medo da morte e do diabo. Eu acredito no diabo. Ele entrou uma vez no meu quarto quando eu era pequena" - janeiro de 2016, ao "Notícias Magazine".

9 - "Pinto coisas que detestava quando era pequena"

"O meu marido tinha alucinações e via o quadro que ia pintar. A mim nunca me aconteceu. Tenho tido sonhos horríveis mas não os pinto. Às vezes pinto as pessoas que detestava quando era pequena, como é o caso da minha professora, a dona Violeta."- 22 de maio de 2016, ao "Diário de Notícias".