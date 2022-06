Partidos indignados, exigem que ministra da Segurança Social vá ao Parlamento

O PSD, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda declararam esta quarta-feira que querem ouvir no Parlamento a ministra do Trabalho sobre o corte do apoio alimentar a carenciados.

Estes partidos consideram inaceitável que o Governo corte o apoio a 30 mil beneficiários, no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).

As forças partidárias pedem, por isso, a presença da ministra Ana Mendes Godinho, no Parlamento, para dar explicações, com o PSD a requerer também a presença da presidente do Instituto da Segurança Social, da Rede Anti-Pobreza, bem como da Deco - Associação de Defesa do Consumidor.

“A razão pela qual chamamos essas quatro entidades, é porque há aqui um decisor politico que é a senhora ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que permanece em absoluto silencio sobre um tema que é super relevante para aquilo que é o seu trabalho”, afirmou, Nuno Carvalho.

Segundo o deputado social-democrata, “estamos a verificar que há famílias que estão à espera deste apoio, e estamos a falar de um apoio que, na prática, é de emergência para responder à alimentação das famílias mais carenciadas”.

“Estamos a falar, literalmente, de ajudar a por comida na mesa”, acentua, Nuno Carvalho, dizendo que “o primeiro espanto do PSD” é que, até agora, “a senhora ministra esteja calada, em silêncio e, naturalmente, tem que vir ao Parlamento, explicar o porquê desta medida e o porquê de excluir famílias”.