Número de casos de varíola dos macacos em Portugal sobe para 191

Segundo a autoridade de Saúde, o vírus Monkeypox, conhecido com a varíola dos macacos, é do género Ortopoxvírus e a doença “é transmissível através de contacto com animais ou ainda contacto próximo com pessoas infetadas ou com materiais contaminados”.

“A doença é rara e, habitualmente, não se dissemina facilmente entre os seres humanos”, acrescenta o comunicado.

A DGS aconselha as pessoas que “apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço” a procurarem aconselhamento clínico.

“Perante sintomas suspeitos, o indivíduo deverá abster-se de contactos físicos diretos. A abordagem clínica não requer tratamento específico, sendo a doença habitualmente autolimitada em semanas”, esclarece a DGS.

A DGS, que está a acompanhar a situação a nível nacional e em articulação com as instituições europeias, apela também aos profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros, que estejam alerta para eventuais casos suspeitos da doença.