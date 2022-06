Morreu Pinto Monteiro, antigo Procurador Geral da República

O antigo Procurador Geral da República Fernando Pinto Monteiro morreu esta quarta-feira, aos 80 anos, avançou a SIC.

Foi jurista, magistrado e juiz antes de dirigir o Ministério Público.

Nascido em Porto de Ovelha, concelho de Almeida, licenciou-se em Direito, em Coimbra. Foi delegado do Procurador da República em Idanha-a-Nova, Anadia, Porto e Lisboa, juiz em Ponta do Sol, Alcácer do Sal, Loures, Torres Vedras e Lisboa, desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa e, finalmente, Procurador Geral da República.