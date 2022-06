Morreu Pinto Monteiro, antigo procurador-geral da República

O antigo Procurador Geral da República Fernando Pinto Monteiro morreu esta quarta-feira, aos 80 anos. A Renascença confirmou a informação junto de fonte próxima da família. Pinto Monteiro encontrava-se doente.

Foi jurista, magistrado e juiz antes de dirigir o Ministério Público, entre 2006 e 2012, nos tempos da governação de José Socrates.

Cumpriu um mandato polémico, marcado por suspeitas de ter travado investigações e também escutas a pessoas com relevo na sociedade.



Foram mesmo levantadas suspeitas sobre o facto de ter almoçado uma vez com o antigo primeiro-ministro Sócrates, poucos dias antes da sua detenção, a 22 de Novembro de 2014, por suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção.

Nascido em Porto de Ovelha, concelho de Almeida, em abril de 1942, Fernando Pinto Monteiro licenciou-se em Direito, em Coimbra. Foi delegado do Procurador da República em Idanha-a-Nova, Anadia, Porto e Lisboa, juiz em Ponta do Sol, Alcácer do Sal, Loures, Torres Vedras e Lisboa, desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa e, finalmente, Procurador Geral da República.