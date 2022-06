"É a altura mais imprópria para legislar sobre a eutanásia", alerta bastonário da Ordem dos Advogados

O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) considera que esta "é a altura mais imprópria para legislar sobre a eutanásia".

A posição de Luís Menezes Leitão foi assumida na Renascença na véspera do tema da morte medicamente assistida regressar à Assembleia da República para apreciar as propostas do PS e do Bloco de Esquerda.

O bastonário da OA fala de "projetos inadequados" a uma realidade pós-pandemia e num quadro de enorme instabilidade motivada pela guerra na Ucrânia, e cujas consequências reais do ponto de vista social estão ainda por determinar.

Menezes Leitão diz, por isso, que "a legalização da eutanásia tem de ser sempre feita com o máximo cuidado e de uma forma muito restritiva, o que é especialmente grave na situação dramática que hoje atravessamos, depois de uma pandemia que colocou muitas pessoas em risco e, agora, agravada por uma situação de guerra que pode levar a que as vidas humanas, neste momento, não estejam a ter a necessária proteção".