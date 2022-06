Diretores preocupados com gestão camarária das escolas de Lisboa

Os diretores das escolas de Lisboa estão preocupados com a gestão camarária no âmbito do processo de descentralização em curso. Em abril terminou o prazo de transferência de competências para as autarquias, entre as quais a Educação, mas na capital o processo de transição não está a correr bem, segundo vários relatos de diretores ouvidos pela Renascença.



Uma das principais queixas é a “paralisia da comissão de descentralização”.

”Pura e simplesmente, não reúne. A Câmara não a convoca e andamos nisto há meses, já passa de um ano ou mais em que a comissão de descentralização não tem o seu papel que devia ser preponderante na relação estratégica das escolas com o município e vice-versa”, diz Amílcar Santos, diretor do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

Também João Jaime Pires, diretor do antigo Liceu Camões, diz que “a comunicação em termos de relação com o órgão executivo da Câmara Municipal de Lisboa não tem ocorrido com a regularidade que nós gostaríamos”.

“É nesse contexto que os diretores de Lisboa sentem que não existe, parece, uma prioridade na cidade, sabendo que outros concelhos – Cascais, Oeiras, Odivelas - têm uma dinâmica mais perto das escolas”, lamenta.

“O executivo da Câmara Municipal de Lisboa, pelo menos pela agenda que tenho visto na comunicação social, a educação não aparece. Aparece as trotinetes na Almirante Reis, aparece as ciclovias, aparece a redução de velocidade na cidade, aparece um conjunto de notícias na cidade, mas a educação ainda não vi em nenhum órgão de comunicação, não vi nenhuma informação a importância que a educação tem na cidade de Lisboa”, reforça o diretor de uma das escolas históricas da capital.

Questionado pela Renascença, o vereador da Educação da Câmara de Lisboa, Diogo Moura, garante que a educação é uma prioridade para o executivo e que as reuniões serão realizadas ainda este mês.

“Temos vindo a identificar os vários problemas e uma necessidade clara de clarificação por parte do Ministério da Educação. Temos agora previsto agendar uma reunião com os senhores diretores de agrupamento de escolas e escolas não agrupadas para lhes dar uma nota do ponto de situação destas mesmas intervenções junto do Ministério e através do delegado regional”, afirma o governante autárquico, assegurando que esse encontro vai realizar-se até ao fim deste mês.

Descentralização, mais um constrangimento

Outra voz junta-se ao coro de críticas. “Se me perguntar para identificar um conjunto de constrangimentos que tenhamos pela frente e que tenhamos de vencer, a questão da municipalização, a nível de um município com esta dimensão é um deles”, diz Júlio Santos, diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo.

Este diretor consegue identificar problemas que advêm da falta de dinâmica entre a autarquia e os responsáveis escolares.

“Por exemplo, a nível de recursos humanos é responsabilidade da câmara fornecer pessoal não docente. Neste momento, falta-nos 13 funcionários. Havia aqui uma expectativa que quando um funcionário estava doente, a partir de um determinado tempo, era substituído e isso não está a ser assegurado”, explica.

Júlio Santos alude ainda à questão das verbas. “As escolas têm um funcionamento próprio: transferências para visitas de estudo não pode ser em junho; verbas para manutenção das escolas não pode ser a 28 de dezembro. Há aqui uma não coincidência muitas vezes entre as verbas que nos chegam não são suficientes e o tempo em que acontece a sua necessidade”, aponta.