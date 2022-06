Concessionária da água em Paços de Ferreira nega incumprimento contratual

A empresa Águas de Paços de Ferreira negou hoje haver "qualquer incumprimento contratual ou legal" na concessão de água e saneamento no concelho, como alegou a câmara municipal para rescindir ao contrato "por justa causa".

"Não existe qualquer incumprimento contratual ou legal por parte das Águas de Paços de Ferreira (AdPF). A câmara municipal já alegou, anteriormente, a existência de incumprimentos contratuais por parte da AdPF que foram rejeitados no recente acórdão do tribunal", lê-se numa posição escrita enviada à Lusa.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara de Paços de Ferreira disse não reconhecer como dono o atual detentor da concessão de água no concelho.

"Eu não tenho que reunir com quem não reconheço que seja o legítimo dono da empresa", afirmou Humberto Brito, em declarações aos jornalistas.

Falando depois de ter recebido, nos Paços do Concelho, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, com a qual tratou aquela matéria, o autarca insistiu: "não tenho que reunir com quem viola as regras de direito".

A empresa assinalou hoje estar, "naturalmente, disponível para dialogar com o município e procurar todas as soluções que possibilitem a prossecução, com qualidade e eficiência, de serviços públicos tão relevantes para as populações como são o abastecimento de água e a recolha de águas residuais".

Anota-se, ainda, que "a Águas de Paços de Ferreira tem vindo a cumprir escrupulosamente com o contrato de concessão, o que pretende continuar a fazer até ao seu término".

Também na segunda-feira, a dirigente do Bloco de Esquerda referiu aos jornalistas que, neste momento, a concessão "está nas mãos de um fundo abutre, a Água de Paços de Ferreira, e estão os munícipes a pagar o que não têm de pagar".

A empresa esclarece hoje que "a estrutura acionista da Águas de Paços de Ferreira mantém-se inalterada deste 2014, tendo sido sempre composta por empresas portuguesas com décadas de reconhecida experiência no setor do ambiente e da operação de sistemas públicos de abastecimento de água e recolha de águas residuais".

A concessão da água e saneamento está em vigor no concelho desde 2004.