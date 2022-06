Violência doméstica já matou 13 mulheres este ano em Portugal

A violência doméstica continua a matar no nosso país. O Jornal de Notícias escreve esta terça-feira que só este ano já morreram 13 mulheres vítimas de violência doméstica.

Um número que se aproxima do número total de vítimas registadas o ano passado, tendo em conta que em 2021, foram 16 as mulheres mortas às mãos dos maridos ou namorados.

Segundo os dados da Comissão para a Igualdade de Género, nos primeiros três meses deste ano, morreram oito mulheres. Desde essa altura, foram pelo menos mais cinco.

No fim de semana, uma mulher foi baleada em Arouca pelo ex-companheiro morreu no hospital. A vítima, de 51 anos, foi encontrada durante a madrugada com um tiro na cabeça no interior de uma viatura em Escariz e esteve em estado grave no hospital de Gaia (Porto).

Na segunda-feira, em Felgueiras, uma mulher morreu após ser foi baleada, pelo marido, no peito à entrada da fábrica onde trabalhava.

Ao JN, João Lázaro, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, refere que o número de mulheres assassinadas é assustador e parece estar a recuperar a tendência do período antes da pandemia.

Em 2020, houve 27 mulheres que morreram em contexto de violência doméstica.