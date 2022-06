Varíola dos macacos. Mais 13 casos colocam total em 166

"Neste momento continuamos, sobretudo, com a preocupação do acompanhamento destes utentes. Tanto quanto é do nosso conhecimento, as autoridades acompanham esta evolução com uma prudência não excessiva e, sobretudo, com uma preocupação que estes casos sejam bem tratados", acrescentou.

Questionada sobre o elevado número de casos da doença em Portugal quando comparado com outros países, Marta Temido respondeu que "os números de cada país são sempre também reflexo daquilo que é a estratégia de notificação do país e a preocupação clínica de notificação".

O número de casos de varíola dos macacos em Portugal subiu para 166, mais 13 do que os registados na segunda-feira. A informação foi avançada pela ministra da Saúde à margem de uma visita ao Laboratório Nacional do Medicamento, em Lisboa.

A DGS avisa ainda quem apresente “lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço” a procurar aconselhamento clínico e evitarem o contacto físico direto com outras pessoas e a partilharem “vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais”.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, as pessoas infetadas devem permanecer isoladas até que as crostas caiam e devem evitar, especialmente, o contacto próximo com pessoas imunossuprimidas e animais de estimação. A abstenção de atividade sexual e contacto físico próximo também é aconselhável.

A varíola dos macacos, que ocorre principalmente na África Ocidental e central, é uma infecção viral que foi registada pela primeira vez na República Democrática do Congo, nos anos 70.

Os sintomas incluem febre, dores de cabeça e erupções cutâneas que começam no rosto e se espalham para o resto do corpo. As informações atuais indicam que quem tem maior risco de contágio são aqueles que têm contacto físico próximo com alguém que está infetado e apresenta sintomas.

Segundo a OMS, laboratórios em 27 países já registaram quase 800 casos.