Tempos de espera no aeroporto de Lisboa abaixo dos 40 minutos

Os tempos de espera no controlo de fronteiras na chegada ao aeroporto de Lisboa reduziram-se durante o fim de semana, tendo ficado abaixo dos 40 minutos entre as 05h00 e as 10h00 da manhã.

"O reforço em pessoal, no âmbito do plano de contingência anunciado pelo Ministério da Administração Interna, permitiu observar, durante este fim de semana, uma melhor utilização das boxes disponíveis e uma redução dos tempos de espera no controlo de fronteiras/chegadas do aeroporto de Lisboa", disse, em resposta à Lusa, fonte oficial da ANA - Aeroporto.

A mesma fonte precisou que no período da manhã indicado, os tempos de espera se mantiveram abaixo dos 40 minutos, "tendo sido atingido um máximo de cerca de 90 minutos" entre as 14h00 e as 15h00.