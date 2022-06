​Incidentes de cibersegurança mais que duplicaram em três anos

A pandemia e o teletrabalho aumentaram o uso do digital quer para trabalhar, como para gestão de tarefas do dia a dia das famílias e isso acabou por expor mais dados e vulnerabilidades de particulares e empresas.



Em entrevista à Renascença, Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, revela que os incidentes de cibersegurança têm por isso crescido.

"Nós temos assistido a um crescendo no número de incidentes de cibersegurança no ciberespaço de interesse nacional, tivemos em 2020 relativamente a 2019 um aumento de cerca de 88% e tivemos um aumento de 26% em 2021 relativamente a 2020."

Lino Santos, que também é membro designado do conselho de administração da Agência Europeia de Cibersegurança, revela que estes incidentes estão relacionados maioritariamente com a uma falta de literacia digital.

"Cinquenta e quatro por cento dos incidentes que tratamos no Centro Nacional de Cibersegurança têm como vetor inicial de ataque o facto humano. A vulnerabilidade humana é explorada para atingir os objetivos do atacante. Isto acontece por um défice de literacia digital e défice de comportamentos seguros dos cidadãos. Precisamos fazer um trabalho contínuo de formação e consciencialização para esta temática à semelhança, por exemplo, do processo que se foi fazendo nas escolas e sociedade com as questões ambientais", sublinha.