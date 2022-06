Incêndios em Ourém e Almada mobilizam mais de 180 bombeiros e três meios aéreos

Um incêndio no concelho de Almada, na freguesia de Charneca da Caparica e Sobreda, está a mobilizar, nesta terça-feira à tarde, 99 bombeiros, 33 viaturas e um meio aéreo.

É um dos incêndios por controlar em Portugal Continental, ao qual se junta um outro no distrito de Santarém, concelho de Ourém, na freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais. Aqui, 82 operacionais combatem as chamas que lavram em zona de mato, com o apoio de 22 viaturas e dois meios aéreos,

Outros dois meios aéreos foram mobilizados para Castelo Branco, freguesia São Vicente da Beira, onde estão 56 bombeiros e 11 veículos.

São estas as ocorrências que mais preocupam, num total de 204 de Norte a Sul do país (continente), das quais 179 estão ativas e 19 em resolução.