Fim de semana de calor. Temperaturas podem chegar aos 40 no interior

O fim de semana que se aproxima é prolongado e, segundo a previsão meteorológica, também será quente.

“Sobretudo na quinta e sexta-feira, vamos ter uma subida dos valores da temperatura, em especial da máxima, e mais significativa no dia 9”, indica à Renascença a meteorologista Maria João Frada.

Na origem do calor está, segundo a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), “uma massa de ar que tem predomínio continental” e “origem no interior da Península Ibérica ou mesmo no Norte de África”.

O termómetro vai subir e poderá atingir os 40 graus em algumas regiões. São valores “acima da média”, diz Maria João Frada, avançando que, “muito provavelmente, o IPMA poderá lançar avisos de tempo quente”.

As regiões mais afetadas pelo calor deverão ser “a Beira Baixa, o interior do Alentejo e eventualmente os distritos mais interiores da região Norte”, indica a meteorologista.