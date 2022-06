Descentralização. “Se queremos mais autonomia, não podemos ser contra os processos”

A ministra da Saúde garante que a equidade vai ser mantida e que os médicos vão continuar sob a tutela do Ministério da Saúde quando se concretizar a descentralização de competências no setor.

“Em qualquer processo de descentralização de competências, o desafio de manter a uniformidade e a equidade é sempre a grande preocupação de qualquer processo de descentralização de competências”, afirmou Marta Temido nesta terça-feira aos jornalistas, depois de confrontada com as questões levantadas pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

“Duas notas que me parecem relevantes: a primeira a de que o trabalho médico não é abrangido neste processo e a segunda a de que nós temos de ser coerentes nas coisas que esperamos que sejam o caminho que queremos prosseguir. Se queremos mais autonomia, se queremos mais poder e proximidade nos locais, não podemos depois ser contra os processos que, com todos constrangimentos que tem qualquer processo de mudança, visam esses mesmos objetivos”, criticou.

Na opinião da FNAM, a descentralização de competências na área da saúde pode afetar o direito universal do acesso à mesma.

“Aqui a nossa preocupação é preservar o direito à universalidade do acesso à saúde e à democraticidade do Serviço Nacional de Saúde. Parece-nos evidente que as consequências serão a desigualdade, será a tendência para a privatização destes cuidados e para a fragilização das várias carreiras da saúde”, afirma o presidente da comissão executiva da federação à Renascença.