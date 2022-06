Da pobreza a uma comunidade escolar atípica. Chumbos e abandono preocupam no Algarve

A elevada taxa de abandono escolar precoce preocupa no Algarve, onde a média em 2019 foi superior em quase 10% à média nacional. A Renascença falou com as escolas onde as taxas de retenção são mais alarmantes para perceber os números.



Há uma evolução positiva, mas os números continuam a preocupar. Esta foi a principal mensagem passada pelas escolas. Segundo os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), em 2019 a taxa de abandono escolar precoce em Portugal fixava-se nos 10,6% e no Algarve nos 19,9%.

Quanto às taxas de retenção e à percentagem de alunos que concluíram os estudos nos anos previstos, identificámos as escolas que se destacam pela negativa.

Começando pelos mais novos. Na Escola Básica Coca Maravilhas, em Portimão, apenas 46% dos alunos concluíram o 1.º ciclo em quatro anos, quando a média nacional foi de 89%.

Ana Alves, diretora do Agrupamento de Escolas Engenheiro Nuno Mergulhão, onde se insere esta escola, lamenta à Renascença que o pré-escolar não seja muitas vezes entendido como relevante para o percurso académico dos alunos e acredita que, depois, isso se nota no 1.º ciclo.

"Como passam todos do 1.º para o 2.º ano, quando chegam ao 2.º sentem aquele corte. Daí a que seja complicado fazerem os quatro anos do 1.º ciclo nos quatro anos", afirma.

"Uma comunidade escolar um bocado atípica"



Também a Escola Básica Engenheiro Nuno Mergulhão apresenta números preocupantes. 61% dos alunos concluiu o 3.º ciclo em três anos e a média nacional foi de 86%.

A diretora do Agrupamento aponta a flutuação de alunos como uma das razões: "Há uns anos consegui apurar que se nós quiséssemos analisar os alunos que tinham feito o percurso todo no Agrupamento, desde o pré-escolar ao 9,º ano, em 50 alunos eu tinha dois".

Ana Alves explica ainda que o Agrupamento dá resposta aos bairros menos favorecidos da zona e a crianças de instituições.