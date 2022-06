ANJE defende incentivos fiscais para as empresas que contribuem mais para a economia

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) defende que as empresas que contribuem mais para a economia do país devem ser beneficiadas, nomeadamente com incentivos fiscais.

Numa carta aberta, a ANJE desafia os empresários a colocarem-se na linha da frente da transformação económica e social, num grande esforço para a retoma do país.

“Que as empresas que contribuem mais para a economia possam ser beneficiadas nesse sentido, em sede de IRC. Nós achamos que é muito importante contribuir para o crescimento económico, porque dessa forma conseguiríamos contribuir para o aumento dos salários”, afirma, à Renascença, o presidente da associação, Alexandre Meireles.

Ainda no que toca ao “aumento dos salários”, o dirigente acena com um alívio “nos impostos”, considerando a possibilidade do Governo “encontrar margem e vir a ter alguma folga orçamental”.

“O que queremos é que as pessoas tenham um maior rendimento, por um lado, através do aumento dos salários e por outro também pode ser garantido através da redução fiscal”, sintetiza o presidente da ANJE.

Por outro lado, defende que a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a transição energética, deve ser prioritária, atendendo à crise de aumentos provocados pela guerra e os consequentes agravamentos dos custos para as empresas.

“Seria fundamental que os apoios do PRR para a transição energética e transição verde, fossem executados o mais rapidamente possível, quer pelo governo, ao desburocratizar todo o processo, quer depois para os empresários, para que as suas empresas possam ser, nesse ponto, o mais competitivas possível”, conclui, Alexandre Meireles.