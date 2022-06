Nova Carris Metropolitana com dificuldades. Motoristas interrompem serviço em Setúbal

Os mais afetados eram os do longo curso para Lisboa, Gare do Oriente ou para Sete Rios.

Esta manhã, no interface de Setúbal, uma estação recentemente inaugurada, encontravam-se largas dezenas de pessoas à espera. No local não havia qualquer informação, mas os autocarros largavam os passageiros e 95% acabavam por sair vazios, dando a entender que iam regressar à base.

“A situação em concreto do dia de hoje tem a ver com questões laborais”, diz o responsável, destacando que “estão com dificuldade em concertar com as equipas de motoristas e os serviços a fazer, questões que são do foro estrito deles e que têm que resolver”.



“Tem que encontrar resposta e estão à procura de encontrar resposta, claro, trabalhando connosco ou procurando fazer um conjunto de propostas que mitiguem a questão em concreto, mas que estão a procurar resolver”, realça.

Para esta segunda-feira está agendada uma nova reunião para “ver que alternativas é que eles colocam, para que o serviço ainda hoje fique regularizado na medida do possível”, adianta o administrador, lamentando o impacto que esta situação está a ter nos utentes.

Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal são os cinco concelhos da Área 4 da Área Metropolitana de Lisboa em que começaram a funcionar a nova Carris Metropolitana. Já as restantes áreas (1, 2 e 3) entram em operação um mês mais tarde, em 1 de julho.

A entrada em funcionamento da Carris Metropolitana vai acabar com 902 tipologias de bilhetes, sendo criadas três novas.

A rede de serviço de autocarros, desenhada pela Área Metropolitana de Lisboa em conjunto com os 18 municípios, será composta por cerca de 820 linhas rodoviárias, que servirão aproximadamente 2,8 milhões de potenciais utilizadores, passando o serviço a pertencer à marca única e integradora Carris Metropolitana.

Os 18 municípios que integram a AML são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.