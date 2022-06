​Julgamento de Duarte Lima novamente adiado

O julgamento de Duarte Lima foi novamente adiado, desta vez para 23 de Novembro

Em causa está o julgamento do caso em que Duarte Lima é acusado de homicídio de Rosalina Ribeiro, companheira do milionário Tomé Feiteira, que morreu em 2009 no Brasil.



A sessão estava agendada para a próxima quarta feira de manhã, depois de ter sido adiada já no início de março, tal como a Renascença na altura avançou.

Em causa está o facto do Juízo Central Criminal de Sintra não ter obtido resposta aos pedidos de notificação de várias testemunhas que constam da lista da defesa e da acusação. Fonte do Tribunal esclarece à renascença que ou não houve qualquer resposta ou essa não chegou a tempo da sessão que estava já agendada.

O processo do homicídio qualificado de Rosalina Ribeiro foi enviado do Brasil para ser julgado em Portugal no âmbito da cooperação judiciária uma vez que tanto o arguido como a vitima têm nacionalidade portuguesa.

Treze anos depois da morte de Rosalina Ribeiro ainda não foi desta que o julgamento começou.

Rosalina Ribeiro morreu a 7 de dezembro de 2009, altura em que Duarte Lima era advogado da vítima num processo de herança de Tomé Feteira. A vítima foi morta a tiro e encontrada abandonada numa estrada secundária a cem quilómetros da cidade do Rio de Janeiro. O caso chegou a Portugal em outubro de 2020.