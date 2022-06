Felgueiras. Mulher morre após ser atingida com dois tiros

Uma mulher morreu após ser foi baleada no peito à entrada da fábrica onde trabalhava, em Felgueiras. O crime ocorreu às 7h50.

A vítima foi atingida com dois tiros de caçadeira no peito e abdómen, avança o Jornal de Notícias.

A mulher de 46 anos, que teve morte imediata, foi atingida com tiros de caçadeira.

A Renascença apurou que o atirador, de 45 anos, entregou-se às autoridades em Lousada. O JN avança que será o marido da vítima.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

No fim de semana, uma mulher baleada em Arouca pelo ex-companheiro morreu no hospital. A vítima, de 51 anos, foi encontrada durante a madrugada com um tiro na cabeça no interior de uma viatura em Escariz e esteve em estado grave no hospital de Gaia (Porto).

[notícia atualizada às 9h40]