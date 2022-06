Évora. O “Estendal Solidário” regressa ao Jardim do Paraíso

A roupa pendurada nas cordas espalhadas pelo Jardim do Paraíso, em Évora, já não causa estranheza a quem por ali passa com regularidade.

O “Estendal Solidário” pretende, por outro lado, sensibilizar a comunidade para a temática da “economia circular, sustentabilidade e respeito pelo ambiente”, nomeadamente, através da reutilização de vestuário.

Francisco Lopes Figueira, faz, por isso, um apelo à vista de todos os que, efetivamente, necessitem e não queiram expor a sua situação.

“A minha mensagem é para que as pessoas procurem o Jardim do Paraíso, na zona das Portas de Moura, na cidade de Évora, para se poderem servir daquilo que precisam e, por outro lado, ajudarem-nos também a fazer a reciclagem de produtos, o que é também importante, além da ajuda ao próximo”, acrescenta o provedor da SCME.

Até quarta-feira, o “Estendal Solidário” está, então, no Jardim do Paraíso, entre as 10h00 e as 19h00. No ultimo dia, 8 de junho, realiza-se um desfile de moda intergeracional, onde utentes seniores e crianças da Creche Rainha D. Leonor, desta instituição, vão desfilar com vestuário da loja “DAR+”, também para assinalar o Dina Mundial da Criança.