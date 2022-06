Covid-19. Portugal é líder mundial de novos casos há 25 dias

No que toca a casos, a incidência em Portugal desceu de 1.739 por 100 mil habitantes na semana passada para 1.667, mas continua muito acima de outros países: a Nova Zelândia é o segundo país no mundo com mais casos, a larga distância (936), seguido de Austrália, com 800.

O segundo país europeu com mais casos por 100 mil habitantes na última semana foi a Alemanha, que registou uma incidência de 301 - cinco vezes menor à de Portugal.