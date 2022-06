Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia inaugurado após anos de espera

O novo Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia, no concelho de Loures, abre portas na terça-feira para servir 21 mil utentes, representando um investimento de mais de dois milhões de euros, foi hoje divulgado.

A inauguração deste equipamento vai ser assinalada por uma cerimónia que contará com presença da ministra da Saúde, Marta Temido, segundo indica em comunicado da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa.

"A abertura desta unidade de saúde vem dar resposta a uma reivindicação antiga da população desta localidade do concelho de Loures", sublinha a nota, acrescentando que o equipamento "foi concebido num único piso, facilitando acessos, anulando barreiras arquitetónicas, permitindo assim uma maior permeabilidade visual e física".

O novo Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia, cujo processo teve início no anterior mandato autárquico, vai servir 21 mil utentes e representa um investimento de mais de dois milhões de euros.

Em processo de construção no concelho de Loures está também o Centro de Saúde do Catujal, que deverá abrir portas no verão de 2023 para servir 14 mil utentes, num investimento de 3,3 milhões de euros, bem como o de Camarate, Santo Antão do Tojal e Bobadela.