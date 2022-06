Aeroportos com "redução muito significativa" de tempos de espera de passageiros

"A resposta conjugada permitiu ultrapassar, para já, algumas das dificuldades que estavam sentidas no fim de semana passado. (...) O plano de contingência, pelo menos até agora, resultou", disse o ministro aos jornalistas, à margem da inauguração da requalificação do posto territorial da GNR em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança.



O plano de contingência, anunciado no final de maio, prevê um reforço gradual de meios humanos e tecnológicos nos aeroportos nacionais até 04 de julho, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

José Luís Carneiro revelou hoje que na segunda-feira, "pela primeira vez, os polícias de segurança pública [PSP] entram a operar na primeira linha com acesso às bases de dados e com o carimbo com autorização e supervisão" do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o plano de contingência, os aeroportos nacionais terão um reforço de 238 elementos do SEF e 168 agentes da PSP, que passam a estar sob o comando operacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no controlo de passageiros.