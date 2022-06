Mulher baleada em Arouca por ex-companheiro morre no hospital

A mulher encontrada esta madrugada com um tiro na cabeça no interior de uma viatura em Escariz, Arouca (Aveiro), e que estava em estado grave no hospital de Gaia, morreu, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Fajões.

A vítima, de 51 anos, foi encontrada esta madrugada com um tiro na cabeça no interior de uma viatura em Escariz e estava em estado grave no hospital de Gaia (Porto).



O alerta para uma situação de uma pessoa baleada em Escariz foi dado hoje pelas 02:05 e quando os bombeiros chegaram ao local deparam-se com uma mulher no interior de uma viatura, "no lugar do pendura", com uma "lesão no crânio compatível com o uso de arma de fogo".

O alegado agressor, ex-companheiro com quem a vítima teve uma relação de cerca de 20 anos e com quem teria encontros pontuais nos últimos tempos, foi localizado hoje entre as 11:00 e as 12:00 num "edificado abandonado junto à sua residência, com lesões nos membros superiores", adiantou o comandante Ricardo Fernandes.