Autópsia de Rendeiro em Portugal já se realizou

A família de João Rendeiro pediu na quarta-feira ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) para fazer uma autópsia ao corpo do ex-banqueiro, que chegou na sexta-feira de manhã a Lisboa proveniente da África do Sul.

"Recebi a confirmação de que a autópsia já se realizou. Não tenho indicação do resultado nem previsão de quando vai ser divulgado o relatório", disse Inês Montalvo à Lusa esta tarde.

Já hoje insistiu que a autópsia realizada é, do ponto de vista da advogada e da família, a primeira a ser feita, uma vez que não têm qualquer confirmação oficial de que este ato médico tenha sido efetivamente realizado na África do Sul.

"Para nós esta é a primeira e única. Gostava de ter tido confirmação oficial da parte do consulado de que a autópsia se realizou", disse a advogada.

Ainda que no contexto em que a morte do ex-banqueiro ocorreu a realização de uma autópsia fosse "no mínimo, curial", Inês Montalvo lamenta não ter tido "nenhuma fonte oficial fidedigna" a confirmar a sua realização, admitindo que provavelmente não teria feito o pedido ao INMLCF se essa confirmação existisse.

"Sem a confirmação tive que partir do princípio que não existia", disse a advogada, explicando que descartar ou confirmar as suspeitas de crime tinha necessariamente que ocorrer antes de se dar início às cerimónias fúnebres.