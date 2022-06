Software português ajuda a resolver "grande problema" na astronomia

Para resolver o problema da grande dificuldade em classificar objetos no espaço, investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, no Porto, criaram um novo software de inteligência artificial.

Em entrevista à Renascença, Pedro Cunha explica que este projeto surgiu na altura da dissertação de mestrado. "Nós estávamos à procura de formas de utilizar a inteligência artificial na astronomia e surgiu o grande problema que é a classificação geral, em galáxias, estrelas e quasares", explica.

Através de uma série de técnicas e subtilezas de inteligência artificial, o investigador criou um novo software, o SHEEP, para melhor classificar os objetos no espaço.

"Antigamente nós tínhamos um telescópio muito mais pequeno, então o número de informação era muito mais reduzido", explica Pedro Cunha.