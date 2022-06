Portugal com 11.640 abortos em 2021, o menor número desde a legalização da IVG

Portugal registou em 2021 o número mais baixo de abortos desde que a interrupção voluntária da gravidez (IVG) foi legalizada, em 2007.

Segundo dados provisórios da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram realizados 11.640 abortos no ano passado, uma média de 32 por dia.

Os números agora divulgados representam uma descida de 15,5% em relação ao ano anterior.

O relatório de Análise Preliminar dos Registos das Interrupções da Gravidez revela uma tendência decrescente do número de interrupções da gravidez até às 10 semanas desde 2011, quando foram registados quase 20 mil abortos.

No período entre 2018 a 2021, em nenhum ano foram registadas mais de 15 mil intervenções.

Os abortos representaram 95,7% das interrupções de gravidez no ano passado. O segundo motivo mais representado para a uma interrupção de gravidez entre 2018 e 2021 foram doenças graves ou malformações congénitas do nascituro, que motivaram 3,7% das intervenções no ano passado.