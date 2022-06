Costa recusa comentar decisão do Porto, mas salienta que ANMP é a interlocutora

“Estamos a falar sobre o processo de descentralização mais ambicioso que o país tem praticamente desde 1976, foi negociado longamente com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e sempre com o acordo desta associação. Não há um único diploma que tenha sido aprovado sem esse acordo”, começou por salientar António Costa.

O primeiro-ministro ressalvou que o Governo tem como interlocutor direto uma Câmara quando trata de uma questão específica de uma área, caso da municipalização de transportes públicos ou do investimento no metro do Porto.

O primeiro-ministro recusou-se esta sexta-feira a comentar a decisão da Câmara do Porto de abandonar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), mas frisou que esta entidade é a interlocutora do Governo para as questões comuns às autarquias.

Neste plano, António Costa assumiu que, de todas as competências em processo de transferência, “há três ou quatro problemas: custo das refeições escolares, custos da construção e saúde”.

“Os processos de descentralização implicam sempre vontade mútua, boa-fé mútua e um esforço grande de compreender os outros”, disse, antes de aludir à forma como atuou enquanto presidente da Câmara de Lisboa.

Uma referência que se destinou a defender o princípio de que as estimativas em relação às transferências de competências têm de ser “corrigidas e afinadas” do ponto de vista financeiro ao longo do tempo e com “um diálogo contínuo”.

Sem falar no caso da Câmara do Porto, António Costa afirmou que tem encontrado vontade de diálogo construtivo por parte de todos os autarcas, independentemente do respetivo partido, destacando o caso do social-democrata Ribau Esteves, vice-presidente da ANMP.

“É natural que os municípios procurem maior segurança nas transferências financeiras. Mas há uma coisa que temos de ter noção: Não é pelo facto de haver descentralização que, de repente, passa a haver dinheiro para fazer o que não houve dinheiro para fazer até agora. A descentralização não tem um efeito mágico”, acrescentou.