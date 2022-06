Choque no Pinhal Novo. Há sete crianças feridas e 35 pessoas foram assistidas

Um acidente com cinco viaturas na EN 252 no Pinhal Novo, concelho de Palmela, provocou ferimentos ligeiros em oito pessoas, sete crianças e um adulto. Foram todos encaminhados para o Hospital de Setúbal.

A informação foi avançada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, em Setúbal.

No local do acidente foram assistidas ainda mais 35 pessoas.

A colisão envolveu um autocarro e um ligeiro que transportavam crianças e mais três viaturas ligeiras.

A EN 252 está cortada ao trânsito na totalidade, ainda sem previsão de reabertura.

No sítio do acidente estão 25 operacionais, com o apoio de 10 viaturas. O sinal de alarme foi dado às 10h10 e foram mobilizados meios da GNR, INEM e das corporações de bombeiros do Pinhal Novo e Palmela.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.