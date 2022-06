CGTP marca manifestação nacional para 7 de julho

A CGTP anunciou hoje a realização de uma manifestação nacional em Lisboa, no dia 7 de julho, que irá encerrar mais de um mês de luta pelo desagravamento das condições de vida.

A manifestação, que decorrerá entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República, é o culminar de uma Ação de Luta Nacional, que decorreu desde 27 de março, sob o lema "Pelo aumento dos salários e pensões! Contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos".

A CGTP realizou em 27 de março uma concentração na Assembleia da República, dia em que foi votado o Orçamento do Estado para 2022, dando assim início a uma ação nacional que se desenvolve ao longo do mês de junho, com concentrações, desfiles e manifestações, plenários e greves em vários setores em empresas.

A Docapesca, a Transtejo, a Soflusa, a CP e os CTT são algumas das empresas com ações de luta marcadas.

A CGTP exige medidas imediatas para reposição do poder de compra, face ao constante aumento dos preços.

"O enorme aumento de preços de bens e serviços essenciais exige medidas que ponham travão à especulação que caracteriza muitas destas subidas. Exige, no imediato, que o poder de compra dos trabalhadores, reformados e pensionistas seja aumentado", defende a central sindical num documento distribuído em conferência de imprensa.

Para a Intersindical, "o aumento dos salários e pensões é uma emergência nacional".