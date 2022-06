A1. Trânsito já circula numa via entre os nós de Fátima e Leiria

O trânsito já se processa numa via entre os nós de Fátima e Leiria da Autoestrada 1 (A1), após ter estado totalmente cortada devido ao despiste de um camião.

"O trânsito processa-se pela via da esquerda desde as 9h18", referiu fonte da GNR.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 122 no sentido sul-norte, foi dado cerca das 7h00.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria adiantou que do acidente resultou um ferido ligeiro, o motorista e único ocupante do veículo pesado, que foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria.

O CDOS esclareceu ainda que o camião circulava sem carga.

Ao local do acidente acorreram quatro veículos, apoiados por 10 operacionais, da GNR, concessionária da A1 e Bombeiros de Sapadores de Leiria.