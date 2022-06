A1 cortada devido a despiste de camião

O trânsito está cortado na Autoestrada do Norte (A1) entre os nós de Fátima e Leiria, no sentido sul-norte devido a uma despiste de um camião que transportava combustível.

Fonte da GNR adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 122,5, foi dado cerca das 7h00. A Renascença confirmou que há um ferido leve.

"O trânsito está com grandes constrangimentos na zona. Estão a ser tomadas diligências para resolver a situação", disse.

Fonte da GNR adiantou ainda que ainda não havia previsão de reabertura da via, aconselhando os automobilistas a sair no nó de Fátima e a retomarem a A1 em Leiria.

Segundo informação disponível no "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local estavam 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos.