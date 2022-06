STCP diz que reivindicações de sindicato "ultrapassavam capacidade" da empresa

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) disse esta quinta-feira que as condições reivindicadas pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN) "ultrapassavam em muito a capacidade" da empresa, segundo uma nota enviada à Lusa.

"Apesar de todos os esforços encetados pela empresa, o STRUN continuou a reivindicar condições que ultrapassavam em muito a capacidade da STCP em as satisfazer", lê-se no documento.

"Independentemente de não ter sido possível chegar a acordo com o STRUN, foi aplicada, no recibo de vencimento do passado mês de maio, a todos os trabalhadores da empresa, incluindo os associados desta entidade sindical, uma atualização na tabela base de remuneração, com efeito retroativo ao passado dia 1 de abril de 2022", reforçou.

De acordo com a SCTP, foram realizadas cinco reuniões na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) numa "tentativa de aproximação de posições".

A empresa que gere a rede de autocarros no concelho do Porto lembrou ainda que acedeu a aplicara aos associados do STRUN (sindicato representativo de menos de 15% dos trabalhadores da STCP) "as condições incluídas no memorando de 2021, subscritas pelos outros quatro sindicatos, para com isso conseguir a desconvocação do prolongamento de greve que estava agendado para os meses de maio, junho e julho".

Segundo a empresa, foi possível chegar a "mais um acordo com quatro sindicatos representativos de mais de 85% dos seus trabalhadores", concluindo "mais uma etapa de um caminho conjunto de entendimento, diálogo e compromisso, que tem sido alcançado e prosseguido com estes sindicatos".

"Este acordo, alcançado no passado mês de maio com estas quatro entidades sindicais, refere-se ao ano de 2022 e contempla uma atualização salarial com várias rubricas pecuniárias de 2%, para além de estabelecer um quadro de formação dos trabalhadores e do subsequente pagamento por reembolso de certificações. Inclui também o compromisso de melhoria das condições de trabalho em termos de horários de trabalho e descansos semanais", indicou.

A STCP adiantou ainda que se iniciaram quarta-feira, com os quatro sindicatos, as conversações relativas a 2023.

O STRUN vai retomar as greves parciais na STCP.

De acordo com o comunicado do STRUN, o pré-aviso de greve parcial abrange as últimas quatro horas de serviço entre os dias 20 de junho e 31 de outubro, e foi enviado na quarta-feira.

No entanto, o sindicato avisa que poderá, em breve, "intensificar a luta noutras datas e de outras formas".