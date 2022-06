Operação “Semente em Pó” acaba com rede de tráfico de cocaína

Seis pessoas foram detidas em Mirandela, no âmbito da operação da GNR “Semente em Pó”, que permitiu desmantelar uma rede de tráfico de estupefacientes, sobretudo cocaína.

A operação decorreu na terça e quarta-feira (dias 31 de maio e 1 de junho), no âmbito de uma investigação que decorria já há perto de dois anos.

Cinco homens e uma mulher são os detidos, que têm idades entre os 32 e os 55 anos. Serão presentes a primeiro interrogatório nesta quinta-feira, dia 2 de junho, no Tribunal Judicial de Mirandela.

A rede dedicava-se ao cultivo e tráfico de estupefacientes no Norte do país, mais concretamente nos concelhos de Mirandela, Boticas, Chaves, Valpaços e Vila Nova de Gaia.

No que respeita à cocaína, era adquirida, “tratada, acondicionada e enterrada em locais ermos, no concelho de Mirandela, para ser revendida a consumidores dos concelhos de Mirandela, Valpaços, Vila Flor, Chaves e Boticas. Paralelamente, o grupo cultivava plantas de canábis, aproveitando locais em que a vegetação não permitia detetar a presença das mesmas, procedendo à sua secagem e embalamento em armazéns, no concelho de Mirandela, para posteriormente a vender aos consumidores”, descreve o comunicado da GNR de Bragança.

Na operação realizada nos últimos dias, o Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela deu cumprimento a cinco mandados de detenção, nove mandados de buscas domiciliárias e 15 mandados de buscas em veículos, anexos e estabelecimentos.

Além da detenção dos seis suspeitos, a GNR apreendeu: