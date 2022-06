Marcelo defende “consenso” na escolha de juízes para o Tribunal Constitucional

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quinta-feira que deve haver consenso em torno da escolha de juízes para o Tribunal Constitucional, seja no âmbito parlamentar ou no seio daquele órgão de soberania.

"Se é um problema de diálogo com outros líderes partidários e no quadro parlamentar para se encontrar consenso, encontre-se. Se é dentro do Tribunal Constitucional para se encontrar consenso quanto aos nomes cooptantes que se encontre. Não é uma matéria de vida ou de morte, no sentido em que é o funcionamento das instituições", afirmou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas à margem da conferência "Mar, porta para o futuro", no âmbito da comemoração dos 134 anos do Jornal de Notícias, lembrou a "solução difícil" encontrada sobre esta matéria na revisão constitucional de 1982, no tempo do VIII Governo, da Aliança Democrática (AD), chefiado por Francisco Balsemão, do qual fez parte como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e depois como ministro dos Assuntos Parlamentares.

"Foi muito complicado chegar a esta solução porque havia ideias como a do professor Jorge Miranda, havia outras que era de ser só o parlamento a escolher, havia várias maiorias de serem magistrados judiciais só (...) Chegou-se, na base do diálogo, que envolveu o doutor Mário soares, o doutor Pinto Balsemão e o professor Freitas do Amaral, a uma solução difícil naquela altura", relembrou.