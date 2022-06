Esta terça-feira registaram-se 40 mortes por Covid-19. É o número mais alto desde fevereiro

Nas últimas 24 horas registaram-se 40 óbitos provocados pela Covid-19, o número mais alto desde meados de fevereiro.

Segundo os dados da DGS, divulgados esta quarta-feira, foram registados mais 32.800 casos da infeção provocada pelo novo coronavírus.

Por outro lado, a média diária de infeções diminuiu de 29 mil para cerca de 26 mil em Portugal. Já o R(t) baixou para o limiar de 1.

O Norte, com um Rt de 0,96, o Centro (0,94) e o Alentejo (0,97) são as únicas três regiões que registam um Rt inferior ao limiar de 1, o que significa que apresentam agora uma tendência decrescente de infecções pelo coronavírus que provoca a doença covid-19.



De acordo com o Insa, Lisboa e Vale do Tejo apresenta um Rt de 1,06, o Algarve de 1, os Açores de 1,16 e a Madeira de 1,22, sendo esta última região a única em que este indicador subiu nos últimos cinco dias.

“Todas as regiões apresentam a taxa de incidência superior a 960 casos por 100.000 habitantes em 14 dia”, sendo a mais elevada nos Açores (4.631,7), seguindo-se o Norte (3.764,3) e Lisboa e Vale do Tejo (3.532,7), refere o relatório do Insa.