Conselho das Escolas. Proposta do Governo limita acesso à mobilidade por doença

O Conselho das Escolas alertou que as alterações à mobilidade por doença, propostas pelo Ministério da Educação, limitam o acesso àquele regime por definirem a capacidade de acolhimento das escolas e um raio para a colocação dos docentes.

O Governo pretende alterar as condições do regime que permite que professores com doenças incapacitantes, ou familiares próximos nessa situação, mudem para uma escola mais próxima da residência, e na proposta apresentada introduz novos critérios.

Em concreto, define que podem solicitar a mobilidade por doença os professores colocados a mais de 20 quilómetros, em linha reta, em relação à morada de residência ou do prestador de cuidados de saúde, mas a colocação está condicionada à capacidade de acolhimento das escolas.

Num parecer divulgado ao final do dia de quarta-feira, o Conselho das Escolas afirma que não está "garantida a colocação em mobilidade de doença de todos os docentes que, comprovadamente, dela necessitem".

Por um lado, o órgão consultivo do Ministério da Educação considera que a proteção dos professores não deve depender de uma "distância, qualquer que ela seja, que pode tornar impraticável a prestação dos apoios necessários e adequados.