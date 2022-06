Visita da ministra da Justiça ao Porto não passa por arquivo "com condições muito deficientes"

José Abraão, secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, insurge-se contra a exclusão do Arquivo Central do Porto do "roteiro para a Justiça" da Ministra da Justiça.

O representante da Federação dos Sindicatos da Administração Pública fala num Arquivo com "condições muito deficientes de funcionamento", onde a ministra Catarina Sarmento e Castro deveria ir para "constatar a realidade" deste espaço.

"É um espaço pequeno com processos em tudo quanto é sítio, com condições deficientes de atendimento dos cidadãos e muito deficientes de funcionamento e de trabalho para quem lá desempenha funções diariamente", descreve.

A Ministra da Justiça e os Secretários de Estado da Justiça vão estar nas Conservatórias de Registo Civil do Porto e no Palácio Pestana na próxima semana. Contudo não irão ao Arquivo Central do Porto.

Face às características do espaço e à recusa da Ministra em visitar o espaço, José Abraão não acredita que Catarina Sarmento e Castro esteja a evitar uma ida ao Arquivo.

"Não quero acreditar que a Ministra esteja a evitar a visita. Daí o nosso apelo no sentido de que, estando no Porto, arranje um pequeno espaço de tempo para poder visitar as instalações."

José Abraão também mostra alguma expectativa que uma eventual ida possa definir um plano que passa pela recuperação e reorganização deste espaço.

"Era importante que a Ministra visitasse para haver uma posição clara relativamente àquele serviço. Se vai haver obras, se vai passar por outro tipo de alterações, se há movimentos. Pelo menos um olhar preocupado pela situação existente no Arquivo Central do Porto".

Contudo, e face ao referido pelo secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, José Abraão optou por não contactar diretamente a Ministra, para "não interferir nas opções do ministério".